Rusko opět zasypalo Ukrajinu raketami. Potíže hlásí i jaderné elektrárny

Před nimi varoval i starosta Lvova Andrij Sadovyj. Podle stanice BBC také uvedl, že děti se za doprovodu svých učitelů odebraly do krytů. Rodiče vyzval, aby je nevyzvedávali dokud nepřestane městem znít letecký poplach.

„Rusko oslavuje své uznání za teroristický stát novým raketovým terorem proti hlavnímu městu Ukrajiny a dalším městům,“ napsal na Twitteru ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. „Těm, kteří ještě pochybovali, by to mělo být jasné: Rusko musí být uznáno za teroristický stát na celém světě a Ukrajina musí co nejdříve získat všechny potřebné systémy protivzdušné obrany,“ dodal.