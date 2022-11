„Hrajete si s ohněm.“ Záporožská jaderná elektrárna opět pod palbou

„Ať za tím stojí kdokoli, musí to okamžitě přestat,“ vyzval podle serveru BBC šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAEE) Rafael Grossi. „Zahráváte si s ohněm,“ doplnil. Obě válčící strany by se podle něj měly dohodnout a co nejdříve zavést v Záporožské oblasti zónu jaderné bezpečnosti, která zabezpečí okolí elektrárny.