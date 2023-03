Komentář: Macronova neklidná síla může zapálit hněv

Ve čtvrtek večer francouzská policie pozatýkala asi tři stovky lidí, v pařížských ulicích hořely barikády a odbory už mobilizují k dalšímu dni stávek a demonstrací. Prezident Emmanuel Macron ale tlaku ulice nehodlá ustoupit a rozhodl, že reformu, které posouvá věk odchodu do důchodu na 64 let, protlačí pomocí kontroverzního ústavního článku číslo 49.3, jenž vládě umožňuje schválit zákon i bez hlasování v parlamentu.

Prezident Macron si penzijní reformu vytkl jako jeden ze svých hlavních cílů už v roce 2017, během první pětiletky v úřadu ale jeho plán zhatila pandemie. O tom, že ji země nutně potřebuje, není pochyb – důchodový účet sice nyní není v červených číslech, dříve nebo později by se do nich ale dostal. Relevantním argumentem je i nespravedlnost a nepřehlednost – podle jiných pravidel se vypočítává důchod železničářům, podle jiných plynařům, zaměstnancům Électricité de France, a takto by se dalo pokračovat ještě dlouho, systémů je na 40.