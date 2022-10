Komentář: My jsme zahrada, vy džungle. Pyšná Evropa vrší chyby

Jak složitý je to úkol, dokumentuje nešťastný výrok šéfa evropské diplomacie Josepha Borrella. Před pár dny v projevu v belgických Bruggách pronesl tato slova: „Evropa je zahrada. Postavili jsme zahradu, kde všechno funguje. Je to nejlepší kombinace svobody, ekonomické prosperity a sociální koheze…“ A dál: „Většina světa je džungle, a džungle může napadnout zahradu. Zahradníci by se o zahradu měli starat, ale nemohou to dělat stavěním zdí… protože zeď nebude nikdy dost vysoká, aby zahradu ochránila.“ Pobídkou, aby se Evropané víc zajímali o zbytek světa, už tenhle myšlenkový faul, ve který se změnil neobratný pokus o metaforu, nezachránil.