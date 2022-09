I Rusko mělo kolonii v Africe. Dodnes o ni soupeří světové mocnosti

„Hon na Afriku“ vrcholil na konci 19. století. Dominovaly mu evropské mocnosti, včetně Velké Británie, Francie, Německa nebo Portugalska, které si na Berlínské konferenci (na přelomu let 1884 a 1885) rozdělily své sféry vlivu a vytyčily geometrické hranice. Tedy ty, co můžeme na mapách vidět dodnes. Pozadu nechtělo zůstat ani Rusko.

Význam Džibutska ale nadále roste. Bezmála milionová země v současnosti představuje důležitý uzel pro světovou lodní dopravu, okolo plují lodě z Asie do Evropy a naopak. Kdokoliv se rozhodne vplout do Rudého moře, musí překonat „Bránu slz“ (průliv Mandeb) a džibutské vody. Podle německého serveru Deutsche Welle tudy proudí až 10 procent celosvětového obchodu.

Vedle lodní dopravy představuje Džibutsko i důležitou spojnici po zemi do Etiopie a dál do afrického vnitrozemí. Do přístavu v Džibuti tak například 30. srpna dorazila první loď s ukrajinským obilím směřující do Afriky od začátku války. Obilí dále po železnici putuje do Etiopie a dalších zemí, informoval server Al-Džazíra.