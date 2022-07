Student zmapoval více než 1 500 čínských základen. Chce pomoct Tchaj-wanu

Během studia na střední škole se Tchajwanci Josephu Wenovi dostal do rukou čínský časopis o ozbrojených silách. Mapa vojenských základen Tchaj-wanu mu učarovala natolik, že se armádní záležitosti staly jeho vášní. Pro své další studium si sice vybral hudbu, ve volných chvílích však vypracoval projekt, který nyní posvěcují i vojenští analytici.

Projekt ho napadl už ve chvíli, kdy ještě jako dítě pročítal text ve vojenském časopise. „Původně jsem plánoval pouze lokalizovat základny vzdušných sil Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA), protože je poměrně snadné najít jejich přistávací dráhy, ale nakonec jsem do mapy zahrnul další jednotky ČLOA,“ řekl Wen dle tchajwanských médií.

Mapa je rozdělena do několika kategorií, které uživatelům umožňují zobrazit konkrétní typy zařízení, jako jsou raketové základny a zámořské základny. Ty jsou nahuštěné zejména podél pobřeží provincií Fu-ťien a Kuang-tung naproti Tchaj-wanu. Naopak u hranic s Ruskem se takových míst příliš nenachází.

Základnu Číňané postavili minulý rok pro leteckou brigádu. Okamžitě vyvolala obavy, že by ji čínská armáda mohla využít k zahájení dekapitační operace proti lídrům ostrova.

Základny s balistickými raketami středního doletu DF-26, které jsou schopné zasáhnout Tchaj-wan a americký Guam, vystopoval do Sin-jangu v centrální provincii Che-nan.

„Wen při vytváření mapy odvedl dobrou práci. I když to není stoprocentně přesné, umožňuje to lidem vytvořit si jasnou představu o vojenské síle Číny a jejích rostoucích hrozbách pro Tchaj-wan,“ řekl Su pro SCMP .

„Studiem mapy mohou studenti získat kognitivní válečnou gramotnost, čímž získají navrch nad svými čínskými protějšky, kterým ve studiu takových informací brání Velký čínský firewall. Studenti by měli posilovat schopnost kriticky posuzovat informace z hlediska jejich kvality a autenticity a porozumět tomu, co je užitečná informace a co je implantovaná propaganda,“ dodal Joseph.