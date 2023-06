Komentář: Ruská moc je za poločasem rozpadu

„Rusko je benzinová pumpa převlečená za stát,“ praví proslulý bonmot senátora Johna McCaina z roku 2014. Po víkendovém dění, respektive po tom, co jsme z něj měli možnost spatřit, by se dal aktualizovat: Rusko je nejen pumpa, ale také neprůstřelná vesta převlečená za stát.

Obrázek země – jaderné velmoci, toho času o své vůli na válečné stezce – se v sobotu brutálně zjednodušil. Na po zuby ozbrojené, pokud jim bylo vidět do tváře, zachmuřené muže v maskovacích uniformách. A na těžkou vojenskou techniku ve veřejném prostoru. A Putina. Ničím jiným Rusko nebylo.

Zpravodajské služby, analytici a politici si lámou hlavu a spekulují, co ta ošklivá macho-show měla znamenat a jaké jsou skutečné motivy, okolnosti a důsledky „vzpoury“ Prigožina a jeho žoldáků. My obyčejní přihlížející můžeme bilanci uzavřít: I na dálku to působilo velmi temně.