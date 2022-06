Komentář: Západ se přepočítal. Jeho hamburgery Rusy nezajímají

Takže zpátky do Ruska. Média, a to i ta západní, sledovala obzvlášť pozorně otevření „nového“ řetězce v restauraci na Puškinově náměstí, tedy na tom samém místě, kde v roce 1990 otevřel v Rusku vůbec první McDonald's a lidé tam tehdy stáli mnohahodinovou frontu. Uvádí se, že tehdy na svůj první hamburger či coca-colu čekalo ve frontě zhruba třicet tisíc Rusů. Letos byl zájem výrazně nižší, ale i tak velký. A má se za to, že jde o srovnatelně důležitou událost.

Ono je to jedno. Poslední, co někoho zajímá, je to, jak budou ve falešném „mekovi“ chutnat hranolky nebo burgery. Stejně jako není důležité, jestli ruský řetězec porušuje nějaké zákony (asi ano?) a chová se nemravně. Asi je to politicky nechutné (a tečka!), avšak podstatnější je, jak na to reaguje ruská společnost a co to o jejím stavu vypovídá.