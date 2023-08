Končí spor, který sledoval celý svět šachu. Žádný podvod se nekonal

Dnes dvacetiletý Niemann se během sporu nakonec přiznal, že za svou kariéru několikrát podváděl. Nicméně šlo podle něj o zápasy na zmíněné online platformě, a to už v době, kdy mu bylo 12, respektive 16 let. Odmítal, že by se to stalo i při partii s Carlsenem nebo některé jiné, kdy byl protivníkovi tváří v tváří.