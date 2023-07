Konec obilné dohody je problém. Hlady bude trpět nejen Somálsko

„Potkal jsem rodiny, co měly 500 koz nebo 50 velbloudů. Některé přišly třeba o polovinu, jiné o všechna zvířata. Přišly tak také o maso a mléko, které dále prodávaly, nebo se jím živily, takže přišly o živobytí. Co vám pak zbývá? Opustíte domov a hledáte útočiště v kempech pro uprchlíky. Jste odkázáni na dodávky potravin a vody, která není. Zatímco dříve ženy chodily pro vodu třeba kilometr, dnes už jich musí ujít i pět,“ popisuje realitu mnoha rodin.

„Lidé by tu (za normálních okolností), což je dáno především podmínkami, konzumovali maso a mléko od vlastního dobytka. Jelikož není moc možností, co pěstovat, tak by k tomu konzumovali luštěniny, těstoviny a rýži, která se dováží, nebo chleba, jejž si dělají z kupované mouky. Když to ale nemají, vynechávají i několik jídel denně,“ popisuje.

„Čím méně jíte, především v případě dětí do pěti let, tím větší je riziko, že chytíte spalničky nebo choleru. Je to cyklus, který všechno zhoršuje. Představte si, že tu není dostatek zdravotních zařízení, kam by lidé došli, takže i to nejmenší onemocnění vás poznamená. Víme o lidech, co jsou na pochodu i 20 hodin a tři dny nejedí,“ sdílí své zkušenosti Djoen Besselink z Lékařů bez hranic.