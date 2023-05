Kosatky potopily u španělského pobřeží již třetí plavidlo

„Jednou z teorií je, že jedna samice kosatky utrpěla traumatický incident s lodí – ‚kritický moment agónie‘, který ji přiměl k útoku na plavidla,“ uvedl Alfredo López Fernandez, mořský biolog z University of Aveiro v Portugalsku, píše list The Washington Post . Vědci se domnívají, že útočné chování po tomto „kritickém okamžiku agónie“ se šíří mezi populací prostřednictvím sociálního učení.

Mistr světa ve volném potápění Arthur Guerin-Boeri se ponořil do ledových vod norských fjordů. V temnotě a chladu čelil jednomu z největších mořských predátorů – kosatkám.

Většina interakcí lodí s kosatkami u Pyrenejského poloostrova v posledních několika letech byla krátká a způsobila plavidlům minimální poškození, a to se jednalo o stovky případů. Nejméně třikrát však kosatky jachtu potopily, včetně incidentu z počátku května. Tři kosatky dravé zasáhly jachtu v noci na 4. května v Gibraltarském průlivu u pobřeží Španělska a poškodily kormidlo, píše server Live Science . „Byly tam dvě menší a jedna větší kosatka,“ řekl kapitán Werner Schaufelberger německému časopisu Yacht.

„Ty menší narážely na kormidlo, zatímco ta největší opakovaně narážela do lodi plnou silou ze strany,“ dodal. Španělská pobřežní stráž zachránila posádku a odtáhla loď do města Barbate, ta se však potopila u vjezdu do přístavu.