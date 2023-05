Krutý vůdce žoldnéřů se utrhl ze řetězu. Proč se Putin svého šaška nezbaví

Současně je to zločinec, milionář, provozovatel trollích farem, jedna z nejtemnějších postav ukrajinské války a Putinův přítel.

V posledních dnech se v médiích znovu množí spekulace , že Jevgenij Prigožin to už přehání. Že nad sebou definitivně ztrácí kontrolu. A že začíná útočit dokonce už i na samotného Vladimira Putina.

Úvahy o jeho brzkém pádu zaměstnávaly média a analytiky i na začátku roku. Tehdy Putin vybral za nového velitele operací na Ukrajině šéfa generálního štábu Valerije Gerasimova. Někteří komentátoři to vykládali jako gesto, kterým Putin ukazuje, že stojí za stávajícím vedením armády, za Gerasimovem a ministrem obrany Šojguem. A jako výstražný signál pro Prigožina, aby byl v útocích na armádu zdrženlivější.

Téměř celá 80. léta minulého století strávil Jevgenij Prigožin ve vězení. Nikoli ovšem jako disident komunistického režimu. Nejprve dostal v 18 letech podmínku za krádež a krátce potom 12 let za loupež a podvod. Na svobodu se dostal po prominutí zbytku trestu právě včas, v roce 1990 – Sovětský svaz se rozpadal, blížila se privatizace a období „divokého kapitalismu“.

Svůj byznys nastartoval prodáváním hot dogů v Petrohradě. Měl talent a tah na branku, a tak za několik let už otevíral vlastní restaurace. Luxusní restaurace, které lákaly petrohradskou elitu. Jedna z restaurací se jmenovala Nový ostrov a byla na lodi, která jezdila po řece Něvě. Oblíbil si ji Vladimir Putin. Na večeři sem v roce 2000 přivedl japonského premiéra. O tři roky později tady slavil svoje narozeniny.

Prigožin získal Putinovu důvěru a stal se jeho „šéfkuchařem“. Tato přezdívka v praxi znamenala, že Prigožinovy firmy získaly smlouvu na dodávky jídla do kremelského paláce. Kromě toho získal lukrativní kontrakty na zásobování armády a moskevských škol. List The Guardian odhaduje, že Prigožin dostal v roce 2012 státní zakázky za 200 milionů liber. V přepočtu na současnou kupní sílu koruny je to zhruba 8 miliard korun.