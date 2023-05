Spekulace o Prigožinově zradě můžou pomoci naplnit údajný plán Kremlu

List The Washington Post v pondělí napsal, že šéf Vagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin byl ochoten vyzradit ukrajinské straně pozice ruských jednotek. Je to zřejmě nejvážnější obvinění této výrazné a zároveň velmi kontroverzní osoby na ruské straně válečného konfliktu.

Zpráva v amerických novinách vrhla na hrubiánského válečníka a nacionalistu stín podezření ze zrádcovství. Podle uniklých dokumentů, na které se The Washington Post odvolává , Prigožin v lednu nabídl ukrajinské vojenské rozvědce, že prozradí rozmístění ruské armády, pokud Kyjev stáhne své vojáky od města Bachmut, kde se soustředily jednotky vagnerovců.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW), který Prigožinovy aktivity podrobně monitoruje ve svých denních hodnoticích zprávách, není pravděpodobné, že by uvedená obvinění přiměla Kreml, aby šéfa vagnerovců v blízké době odstranil. Mohou ale přispět ke snaze Prigožina zdiskreditovat.

Jevgenij Prigožin je bývalý kriminálník, který se v 90. let v Petrohradu prosadil v gastronomii a seznámil se tam s pozdějším prezidentem Vladimirem Putinem. Soukromou armádu vagnerovců nasadil v Africe nebo v Sýrii. Stál i za ruskou dezinformační „továrnou“.

Ruskojazyčný zpravodajský web Meduza ještě před zveřejněním zprávy The Washington Post napsal, že Putinova administrativa připravuje informační operaci zaměřenou na diskreditaci šéfa vagnerovců.

Nejmenované zdroje z Kremlu tehdy reagovaly na Prigožinovo prohlášení, že se jeho jednotky stahují z Bachmutu, a také na jeho poznámky o spokojeném „dědečkovi“, které si někteří vykládali jako útok na samotného Putina. „Jestli to takhle půjde dál, oficiální silovici (vůdčí osoby z bezpečnostních a vojenských složek, pozn.red.) to definitivně zastaví,“ citovala Meduza jeden ze zdrojů.

Nebývalý výpad proti Prigožinovi zazněl v pondělí od poslance Státní dumy, vysloužilého generála Viktora Soboljeva. Ten podle některých ruských médií označil vagnerovce za „nelegální vojenskou formaci“, o které není jasné, kde je registrovaná a co vlastně dělá. Členům řádných ruských vojenských jednotek, kteří by přešli k vagnerovcům, podle něj hrozí oprávněný trest až 15 let vězení.