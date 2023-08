Kvůli výrobě kokainu riskuje život svůj i dcery. Lepší volbu nemá

Jeremiase tehdy při plánování cesty po pašerácké trase na trojmezí, kde dlouhodobě bují nelegální obchod s drogami, přepadly obavy. Věděl, že kvůli festivalu budou na kontrolních stanovištích na Amazonce policejní i armádní posily, a také, že je přesně typ člověka, kterého by mohli strážci zákona zastavit.

Zároveň ale cestu nemohl zrušit. Musel doručit náklad, tedy pastu z koky (polotovar pro výrobu kokainu), kterou vyrobil na své farmě, do města Tabatinga v brazilském státě Amazonas. Nákupčí totiž nemohli čekat.

Strategie se mu vyplatila, jak později popsal serveru Infoamazonia při rozhovoru ze svého domova - peruánské provincie Mariscal Ramón Castilla. Z této oblasti se pasta z koky dostává zejména přes Brazílii do světa. Často přes zmíněnou Tabatingu do Manaus a pak do přístavů.