Lidé by mohli žít na Měsíci ještě v tomto desetiletí, tvrdí NASA

„Lidé by mohli žít na Měsíci ještě v tomto desetiletí,“ řekl stanici BBC šéf programu lunárního modulu Orion amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Howard Hu. Uvedl, že na Měsíci bude nejprve nezbytné vybudovat zázemí pro plánované vědecké mise.

V současné chvíli míří na měsíc právě modul Orion nesený raketou Space Launch System. „Když ve středu raketa odstartovala, šlo o historický den nejen pro NASA, ale pro všechny, kteří sledují lidské lety do vesmíru a průzkum hlubokého kosmu,“ sdělil Hu.

Doplnil, že jde o první krok, který NASA podniká pro dlouhodobý průzkum hlubokého vesmíru. „Vracíme se na Měsíc. Toto je vozidlo, které tam lidi dopraví,“ popsal modul, který by při budoucích misích mohli obývat až čtyři astronauti.

Kosmická loď mise nazvané Artemis I zatím nemá posádku, pouze figurínu. Ta by měla zaznamenat dopady vesmírného letu na lidské tělo.

„Současná mise probíhá dobře, všechny systémy fungují,“ potvrdil Hu s tím, že loď by se už v pondělí v poledne mohla dostat na vzdálenou oběžnou dráhu Měsíce. „Sledování mise je jako být úzkostlivým rodičem. Vidět fotky a videa z Orionu je ale neskutečně vzrušující. Míříme zpět na Měsíc,“ dodal.

Podle Hua NASA také plánuje zřídit na Měsíci základnu ještě v tomto desetiletí. Hlavním cílem je zjistit, zda se na jižním pólu družice nachází voda. Ta by se mohla vytěžit a přeměnit na palivo pro lodě, které budou směřovat dál, například na Mars.

„Vyšleme lidi na měsíční povrch a oni tam budou žít a bádat. Bude to pro nás opravdu velmi důležité, abychom se dozvěděli i o světě za oběžnou dráhou Země a pak udělali velký krok a vydali se na Mars,“ uzavřel s tím, že program Artemis umožní vytvořit udržitelné zázemí a přepravní systém, který lidstvu dovolí objevovat hluboký vesmír.

Pokud vše půjde podle plánu, modul Orion dopadne do Tichého oceánu 11. prosince. Jeho návrat na Zemi bude nejkritičtější částí testovací mise. Do pozemské atmosféry vstoupí rychlostí 38 tisíc kilometrů za hodinu. To je dvaatřicetkrát rychleji, než se vzduchem šíří zvuk. Ochranný štít při tom bude muset vydržet teplotu až tři tisíce stupňů Celsia.