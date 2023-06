Lidé sedí na střechách a křičí o pomoc. Jediný úkryt Rusové ostřelují

Viktoria přiznává nenávist, kterou teď k Rusům cítí. „Mého otce před víc než rokem vzali do zajetí a teď mu hrozí dvacet let vězení. No a teď mi zatopili celé moje město a dalších osmdesát obcí,“ vysvětluje své pocity.

Většinou ne. Některým se podařilo dostat se na člunech do centra Olešek, kde je otevřená škola pro lidi, kteří utíkají. No a dnes starosta našeho města napsal, že Rusové tuhle školu, kde se lidé snažili zachránit, ostřelovali.

V tuhle chvíli lidé prostě čekají na pomoc, která ale nepřichází a nemůže přijít ani z pravého břehu Dněpru, takže si teď všichni pomáhají navzájem. Kdo má signál, píše zprávy na instagram a telegram. Na telegramu vznikla skupina, kde si lidé píšou adresy a co potřebují – protože většina je třeba i bez jídla, bez vody i bez světla. Abych řekla pravdu, ani nevím, co se v takové situaci dá cítit.

