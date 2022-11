Liza z Kyjeva bojuje proti propagandě. Rusové nedokážou přemýšlet, říká

/Od spolupracovnice v Kyjevě/

Videa a příspěvky na podporu armády na sociálních sítích, masové pouliční protesty na Ukrajině i v zahraničí, zapojení světových politiků do diskuzí. To jsou jen některé nástroje, kterými se Ukrajinci brání proti ruské agresi na informační frontě.

Jednou z bojovnic této bitvy je i dobrovolnice Liza, která už od prvních dnů ruské invaze aktivně pomáhala ukrajinské armádě a vnitřním uprchlíkům.

„První týdny jsem spala dvě hodiny denně a neustále jsem byla na mobilu. Pomáhala jsem, jak mohla – léky, jídlo, evakuace lidí,“ popisuje Kyjevanka úvod invaze. Kromě toho spolu s týmem z americké firmy, pro kterou pracuje, zařídila pro uprchlíky 440 míst na spaní na západní Ukrajině.

Foto: Архів Єлизавети. Kyjevanka Elizaveta.

Později se ale její dobrovolnictví přesunulo do online prostoru. Založila vlastní internetový projekt s názvem Lybid' Project, v rámci něhož uvádí na pravou míru hlavní propagandistické příběhy a motivy, které používají Rusové.

Nejprve vysílala pro své přátele na sociálních sítích a netušila, jak její nápad vyroste a jakou získá popularitu. Od března měla více než 200 živých přenosů a její kanál na YouTube nasbíral více než sedm tisíc odběratelů.

Je to náhoda

Pomocí online rulety na internetu se spojuje s Rusy, kterých se ptá, co si myslí o ruské agresi na Ukrajině. „Své respondenty vybírám náhodně, pokaždé se může připojit někdo úplně jiný,“ vysvětluje Liza a dodává, že většinou jsou to lidé různého věku a pohlaví z různých měst Ruské federace. „Je to jako opravdová ruleta. Náhodný člověk se prostě připojí a začneme dialog,“ říká.

Cílem jejího projektu však není přesvědčovat Rusy. Ukrajinka poznamenává, že lidé, se kterými se mluvila, nemají schopnost kritického myšlení a nemohou adekvátně posoudit všechno, co se na Ukrajině děje.

„Dělám to pro naše lidi. Většina mých sledujících říká, že jim to pomáhá odreagovat se od všech hrůz, které Rusko způsobuje. Zejména na jaře, kdy byla situace nejkritičtější,“ vysvětluje Liza, proč se rozhodla vytvořit projekt, který má neobvyklý formát.

„Proč Ukrajina zaútočila na Rusko?“

Jedno z videí Ukrajinka nahrála v Irpini na pozadí domů zničených Rusy a ptala se, co si myslí o důsledcích „ruského míru“. „Je to skvělé barevné klíčování,“ řekl jí jeden z mužů na začátku dialogu s odkazem na metodu, která dokáže nastavit ve videopřenosu libovolné pozadí.

Foto: Архів Єлизавети. V rámci svého projektu Liza mluví s Rusy a ptá se jich, co si myslí o ruské invazi na Ukrajinu.

„Jsou přesvědčení, že Ukrajina jedná v zájmu Spojených států a ty mají za cíl Rusko úplně zničit. Myslí si, že na Ukrajině jsou fašisté, nacisté a banderovci, nedokážou ale přesně říct, kdo jsou a čím se liší,“ dodává.

Za dobu existence online projektu si Liza vyslechla celou řadu různých verzí týkajících se aktuálního dění na Ukrajině, ale většina z nich má stejného jmenovatele – v odpovědích se odráží hlavní teze ruské propagandy.

Někteří z nich jsou podle ní přesvědčeni, že „90 procent Ukrajinců bude hlasovat pro připojení k Rusku“, „21. února Ukrajina zaútočila na Rusko a začala ostřelovat Bělgorodskou oblast“, „Krym je ruský“ a “ Rusko na Ukrajinu nezaútočilo, ale jde o speciální operaci". „Řekněte mi, proč Ukrajina zaútočila na Rusko?“ ptá se ve videu jeden z Rusů.

Se svými respondenty mluvila také o mobilizaci vyhlášené v Rusku nebo o masovém ostřelování během posledních týdnů. Největší raketové údery na Kyjev a další ukrajinská města od prvních týdnů invaze tito lidé považují za odvetu za výbuch na Krymském mostě.

„Oni si myslí, že to je přesně to, co si Ukrajina zaslouží a že by vůbec neměla existovat,“ líčí Liza.

Ukrajina má za co bojovat

„Spolupracuji také s ukrajinským fondem Hřivna na den. Jde o platformu, na kterou se přihlásíte a každý den se vám z účtu automaticky odečítají hřivny na pomoc ukrajinské armádě,“ říká dobrovolnice s tím, že jde o symbolickou částku, nicméně pokud by se všichni Ukrajinci spojili, mohla by přinést opravdu slušné peníze.

„Pořádáme také různé akce, abychom povzbudili lidi, aby posílali peníze na pomoc našim vojákům. Spolupracujeme s mnoha lidmi, kteří se na nás sami obracejí. Jsou to umělci, fotografové a aktivisté, kteří nám nabízejí své produkty – obrazy, fotky atd. – a my je hrajeme za peníze, které pak posíláme armádě, nebo organizacím, kterým důvěřujeme,“ říká Kyjevanka, která věří, že každá hřivna je důležitá.