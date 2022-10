Macron jí blahopřál. Teď čerstvá nobelistka vyzývá k protestům proti němu

Když francouzská spisovatelka Annie Ernauxová ve čtvrtek obdržela Nobelovu cenu za literaturu, nadšeně jí blahopřál i francouzský prezident Emmanuel Macron s tím, že Ernauxová je „hlasem svobody žen a zapomenutých“. Její hlas spravedlnosti by se ale teď mohl obrátit proti němu.

Ernauxová, která je známá svými silně levicovými postoji a hlubokým zájmem o sociální nerovnosti, v neděli podepsala otevřený dopis na podporu masových protestů proti francouzské hlavě státu svolaných levicovou opozicí. Upozornil na to server France24 .

Neobvyklá veřejná kritika od uznávané spisovatelky by mohla posílit hněv, který ve francouzské společnosti vyvolala Macronova snaha posunout věk odchodu do důchodu.

Prosadit důchodovou reformu se Macron pokoušel už před dvěma lety. Navrhoval tehdy, že by šli Francouzi do důchodu místo 62 let až v 65 letech. Jeho návrhy se setkaly s ostrou kritikou a vyvolaly mohutné stávky. Když vypukla pandemie covidu-19, Macron plánovanou reformu odvolal.