Maďarský parlament zdrží vstup Švédska do NATO

S odkazem na program nadcházející schůze parlamentu o tom informoval maďarský web hvg.hu. Informaci potvrdila na facebooku také opoziční poslankyně Ágnes Vadaiová. Hlasovat by se tak v parlamentu o švédském členství v Alianci mohlo nejdříve na podzim, píše agentura AP.

Pokud se to potvrdí, Švédsko se nestane členem Aliance před jejím červencovým summitem ve Vilniusu. Švédské žádosti o vstup do vojenského bloku chybí také souhlas Turecka.

Vláda premiéra Viktora Orbána avizované hlasování o vstupu Švédska do NATO už dříve několikrát odsunula, ačkoliv členové kabinetu tvrdí, že členství severské země v Alianci podporují. Opozice Orbána kritizuje a obviňuje jej, že odsouvání ratifikace souvisí s jeho náklonností k Rusku a režimu prezidenta Vladimira Putina.

Maďarská prezidentka Katalin Nováková, která vzešla z Orbánovy vládní strany Fidesz, na počátku března vybídla zákonodárce, aby ratifikovali vstup Švédska - a tehdy ještě i Finska - do Severoatlantické aliance „co nejdříve“. Finsko, které podalo přihlášku do NATO spolu se Švédskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, vstoupilo do Aliance v dubnu.