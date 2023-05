Máme povolení testovat čipy do mozku na lidech, oznámil Musk

„Jde o důležitý první krok, který jednoho dne umožní naší technologii pomoci mnoha lidem,“ napsala společnost Neuralink na twitteru. Dále uvedla, že už brzy zahájí nábor těch, kteří by se do testování chtěli zapojit, píše BBC.

Pomocí mikročipů plánuje firma léčit třeba paralýzu nebo slepotu, usnadnit život by mohla také lidem s postižením při používání počítačů a mobilních technologií.

Čipy, které byly původně testovány na opicích (více jsme psali zde ), jsou navrženy tak, aby interpretovaly signály produkované v mozku a předávaly informace zařízením přes bluetooth. Díky schopnosti simulovat signál mohou také zasahovat přímo do činnosti mozku, což by firmě mohlo umožnit léčit třeba neurologická onemocnění.

Podle dřívějších informací plánuje Neuralink lidem do mozku implantovat čtyři čipy: tři do motorického centra, jeden pak do centra somatosenzorického pro smyslové vjemy a vnímání bolesti.