Média: Vojákyně varovaly před útokem 7. října, velitelé je ignorovali

Izraelské vojákyně, které zajišťují ostrahu a dohled nad hranicemi, si stěžují na sexismus v armádě. Tvrdí, že kvůli němu velitelé ignorovali jejich varování před útokem Hamásu. „Kdybychom byly muži, vypadalo by všechno jinak,“ řekla jedna z nich v reportáži deníku Haaretz. Dodala také, že je nechali napospas teroristům z Hamásu. Informuje o tom The Times of Israel.