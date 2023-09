Rusové předvádějí toporného velitele. Proč chtějí dokázat, že Sokolov žije?

„Pokud je to pravda, šlo by o vůbec nejvýše postaveného důstojníka námořnictva zabitého od druhé světové války,“ napsal na síti X (dříve Twitter) admirál James Stavridis, jenž dříve velel silám Severoatlantické aliance.

Sokolov byl do funkce velitele Černomořské flotily jmenován právě proto, aby zajistil její bezpečnost i bezpečnost Krymu před ukrajinskými drony a raketami. Stalo se tak loni v srpnu, tedy pár měsíců poté, co se Ukrajincům podařilo potopit vlajkovou loď ruského námořnictva, křižník Moskva. S ohledem na nedávnou ukrajinskou aktivitu se nedá říct, že by se mu to dařilo.