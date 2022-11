Michelle Obamová vydává druhou knihu. Píše v ní, jak moc nemá ráda svůj vzhled

Druhá monografie bývalé americké první dámy, nazvaná Světlo v nás, staví na předchozím titulu Můj příběh (Becoming) z roku 2018 a jejím cílem je být „souborem nástrojů k odvážnému životu“.

Jak název napovídá, v první knize Můj příběh, jíž se dohromady prodalo přes 17 milionů kopií, vypráví Michelle Obamová o svém životě. V nově vydaném Světle v nás, jež nese podtitul „Překonávání v nejistých časech“, popisuje lekce, které od tohoto života získala, píše britský list The Guardian.

Se svým vzhledem a především se svou výškou (měří 180 cm) se Michelle Obamová nikdy zcela nesmířila. Ve škola byla nucena „stát vždycky až v poslední řadě“, což, jak píše, „ve mně vytvořilo malou ránu, to nejnepatrnější jádro sebenenávisti, které mi bránilo osvojit si mé silné stránky.“

Žena bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy Michelle není pouze autorkou autobiografického bestselleru Becoming (Můj příběh). Díky jeho audioverzi se stala v roce 2020 i držitelkou hudební ceny Grammy.

Byla to až rada jejího otce – že „když se budeš cítit dobře sama se sebou, nikdo ti nemůže způsobit, aby ses cítila špatně“ –, která Obamové pomohla překonat nejistotu ohledně vlastní výšky a dalších věcí, kvůli nimž vyčnívala.

I tak ale netají pocity, se kterými se mnozí z nás mohou ztotožnit: „Je spousta rán, kdy rozsvítím světlo v koupelně, podívám se na sebe do zrcadla a zoufale chci znovu zhasnout“.

Značnou část Světla v nás věnovala rodičovství. Michelle Obamová vychází z lekcí, jež jí dala její vlastní matka, která s rodinou strávila celých osm let v Bílém Domě. Michelle rovněž popisuje slasti i strasti kolem výchovy svých dvou dcer i své obavy, aby život v sídle hlavy státu děti nezkazil.

Z knihy je více než patrné, jak moc Obamovou formovala zkušenost s nemocí jejího otce. Ten trpěl roztroušenou sklerózou a Michelle to naučilo soustředěnosti, hyperpřipravenosti a vědomí, že všechno je zranitelné. „Zvuk, kdy dospělý muž dopadá na podlahu, je hromový – je to věc, na kterou nikdy nezapomenete,“ popisuje v knize.

Obamová má pochopení pro to, jak blízko je člověk selhání, pokud se narodí s tmavou pletí v USA, jak rychle ho systém odepíše a jak musí být odolný a motivovaný, aby čelil předsudkům a odsouzení ze strany společnosti.

„Ať už volby v roce 2016 byly, nebo nebyly přímým pokáráním manžela, bolelo to. Pořád to bolí,“ píše Obamová. „Hluboce mnou otřáslo, když jsem slyšela, jak muž, který nahradil mého manžela ve funkci prezidenta, otevřeně a bez omluvy používá etnické nadávky, sobectví a nenávist činí tak nějak přijatelnými a odmítá odsuzovat rasismus nebo podporovat lidi demonstrující za rasovou spravedlnost,“ dodává. „Připadalo mi to jako něco víc, něco mnohem ošklivějšího než pouhá politická porážka.“