Mladý střelec z Buffala dostal doživotí

Na střelce u soudu kdosi „vystartoval“ ve chvíli, kdy mu jedna z pozůstalých Barbara Mappsová spílala za to, že zabil její 72letou sestru. „Nevíš, čím si procházíme!“ křičel na odsouzeného muž, zatímco jej ze síně vyváděli policisté, píše agentura AP.

Lidi v obchodě zabil poloautomatickou puškou, kterou vlastnil legálně, ale upravil ji tak, aby v ní mohl použít větší typ zásobníku, který je ve státě New York nelegální. Po střelbě zůstali živí pouze tři lidé. Gendron střílel na celkem 13 osob, z toho zemřelo deset, všichni černé pleti. Oběti byly různého věku od 32 do 86 let.