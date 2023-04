Moderní ruský tank stál dva dny na parkovišti u americké dálnice

Celé dva dny čekala na návštěvníky kasina u dálnice I-10 mezi texaským Houstonem a louisianským Baton Rouge nezvyklá podívaná. Na parkovišti tam minulý týden od úterý do čtvrtka stál jeden z nejmodernějších ruských tanků T-90A.

Co zpočátku i analytici považovali za záhadu, už má zřejmě vysvětlení: Tank je na cestě do testovacího centra americké armády v Aberdeenu ve státě Maryland. Server The Drive a další americká média s pomocí snímků z Louisiany a volně dostupných dat podrobně zmapovaly jeho cestu.