Možná poslední verdikt za zločiny nacismu. Soud potrestal bývalou sekretářku

Je to možná poslední soudní proces v Německu kvůli nacistickým zločinům. Má ale „nesmírnou historickou důležitost“, jak při jednom ze státní poznamenal státní zástupce Maxi Wantzen.

Vinu této obyvatelky domova pro seniory ze severoněmeckého Quickbornu posuzoval – možná trochu paradoxně – soud pro mladistvé. To proto, že Irmgard Furchnerové bylo teprve 18 let, když začala ve Stutthofu pracovat coby sekretářka.

Od 1. června 1943 do 1. dubna 1945 byla pracovištěm německé dívky písárna v koncentračním táboře nedaleko Gdaňsku, kde zemřelo na 65 000 vězňů, od Židů přes polské partyzány až po sovětské válečné zajatce. Právě tam jí nechvalně proslulý velitel tábora Obersturmbannführer SS Paul-Werner Hoppe diktoval rozsudky smrti.

Třikrát, a to v letech 1954, 1964 a 1982, se Furchnerové německé úřady na její „práci“ ve Stutthofu dotazovaly. Vždy k ní přistupovaly jako ke svědkyni hrůz, které se v koncentračním táboře odehrály.

Podle Der Spiegel se bývalá sekretářka před loňským začátkem procesu bez vědomí svého právního zástupce obrátila v dopise na předsedajícího soudce Dominika Grosse. V něm píše, že nechápe, proč by se měla z práce ve Stutthofu o 76 let později zodpovídat před soudem.

Irmgard Furchnerová v procesu se svým někdejším šéfem Hoppem, který si v bývalém Západním Německu za své zločiny odseděl devět let, před lety vypověděla, že jí „dokumenty o zplynování osob neprošly rukama ani jí je Hoppe nediktoval“. Podle sekretářky se mezi zaměstnanci mluvilo o popravách v táboře, ale ty se prý nekonaly tak často, že by člověk získal dojem, že by se ve Stutthofu denně zabíjelo.