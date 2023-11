Myslel si, že Hamás jeho osmiletou dceru zabil. Pak přišla „horší“ zpráva

Osmiletá irsko-izraelská dívka Emily Handová přespávala u kamarádky v kibucu Be’eri, když do vesnice 7. října vtrhli teroristé z palestinského hnutí Hamás. Zavraždili tam přes 120 lidí a mnoho dalších unesli do Pásma Gazy.

Její otec Thomas si zpočátku myslel, že Emily zemřela. Dva dny po útoku se za ni modlil, než mu lidé z kibucu a zdravotníci řekli, že je mrtvá. „Říkal jsem si ano! Říkal jsem ano a smál se. Byla to totiž ta nejlepší možnost, která mě napadla. To nejlepší, v co jsem doufal,“ říkal minulý měsíc v rozhovoru pro americkou televizi CNN, zatímco mu stékaly slzy po obličeji.

„Mohla být mrtvá, nebo v Gaze. A pokud něco víte o tom, co dělají s lidmi v Gaze, tak je to horší než smrt,“ vysvětlil svou na první pohled zvláštní reakci. Thomas Hand pak připravoval dceři pohřeb, chtěl ji uložit po boku matky, která zemřela před dvěma lety na rakovinu.

Po několika týdnech ale přišel šok, jak sám v úterý popsal své pocity pro izraelský server Ynet.

Izraelská armáda mu oznámila, že nenašla Emilyino tělo a v domě, kde přespávala, nebyly žádné stopy po krvi. Mobilní telefony rodiny, s níž dívka byla, navíc izraelští vyšetřovatelé vystopovali v Pásmu Gazy, jak Hand v úterý líčil znovu pro CNN.

Výpověď ženy, kterou držel Hamás Izraelská rukojmí Jocheved Lifšicová den po svém propuštění vypověděla, jak ji unesli teroristé z palestinského Hamásu a popsala také dva týdny života v zajetí. Podle jejích slov se zdá, že přímo v Gaze se k ní únosci chovali slušně. Dál ale zadržují jejího manžela a o jeho osudu se nic neví. „Prošla jsem peklem.“ Propuštěná Izraelka popsala zajetí Hamásem

Handa zaplavily pocity naděje i zoufalství. „Strašně se o ni bojím. V jakých podmínkách ji drží… Představivost je hrozná,“ svěřil se Hand americké stanici. „Nic nevědět je strašné, čekání je strašné,“ dodal s tím, že momentálně nezbývá než se modlit.

„Nevím, jestli dostává jídlo a vodu, jestli si může vyčistit zuby nebo zajít na toaletu, jestli má základní podmínky k životu,“ vysvětlil.

Původní pocity ale přehodnotil. „Jsme šťastní, velmi šťastní, že je šance, že je naživu a vrátí se, bez ohledu na to jak otřesená, fyzicky nebo mentálně. Napravíme to. Potrvá to roky, ale chceme ji zpátky,“ řekl britské stanici Sky News. „Chceme ji znovu obejmout. Chceme ji zase vidět tančit a zpívat,“ dodal znovu se slzami v očích.

Starostlivý otec teď - stejně jako další rodiny rukojmích - apeluje na izraelskou vládu, aby udělala vše, co může k osvobození rukojmích. „Přinejmenším děti a miminka se musí dostat zpět co nejdřív, to je naprosté minimum. Nepatří tam, musí se okamžitě vrátit,“ říká Hand.

Kvůli osudu své dcery je v kontaktu i s irskou ambasádou. „Snaží se nám pomoci, vyvíjí nátlak na Egypt,“ doplnil pro Ynet. Rodina má totiž i irské občanství.

Jeho slova v pondělí víceméně potvrdil irský ministr zahraničí Micheál Martin. Vláda podle něj jedná s „klíčovými partnery v regionu“, aby je informovala o možnosti únosu irské dívky. „Nejsme si jistí, není k dispozici žádná potvrzená informace,“ zdůraznil Martin podle CNN.

Teroristé v Gaze podle izraelských údajů unesli přes 230 lidí. Dosud propustili pouze čtyři z nich - americko-izraelskou matku s dcerou a dvě starší izraelské ženy. Jednání o jejich návratu zprostředkoval Katar. Jednu vojačku ze zajetí osvobodila izraelská armáda během své operace v Pásmu Gazy.