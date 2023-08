Na kůlech a za barikádou. V Albánii objevili asi nejstarší jezerní vesnici

Tým švýcarských a albánských archeologů strávil poslední čtyři roky vykopávkami ve vesnici Lin na albánské straně Ochridského jezera, a jak se zdá, čas to rozhodně nebyl ztracený. Domnívají se totiž, že odhalili možná jednu z nejstarších usedlých komunit v Evropě.

Pokud by se zejména časové odhady potvrdily, šlo by o nejstarší jezerní město v Evropě. Toto označení totiž dosud patřilo podobným vesnicím objeveným v italských Alpách, které se datují „jen“ do období kolem roku 5000 př. n. l.