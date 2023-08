Za pár hodin napršelo, co za měsíc. Na to nejsme zvyklí, říká slovinský hydrolog

Slovinsko nadále bojuje s následky mohutných dešťů. Počet obětí se v pondělí zvýšil na šest a podle místních médií může ještě růst, protože do některých silně postižených oblastí se záchranáři teprve dostávají.

Hlavně v tom, jak velkou oblast zasáhly. Důsledky pocítily asi dvě třetiny území Slovinska. Proto říkáme, že jde o největší povodně v naší historii. S jistotou to samozřejmě víme jen pro historii měření, ale možná to byly i největší povodně vůbec.

Na přívalové povodně jsme u nás sice zvyklí, ale ne tak rozsáhlé. Obyčejně jde o třeba jen jedno, nebo dvě údolí. Teď jich ale bylo mnoho napříč zemí od východu na západ a velká voda z nich stékala i do rovinatých oblastí, kde povodně normálně nebývají.

Mrtví lidé, roztrhané mosty, zničené domy. To je dosavadní bilance povodní ve Slovinsku, které postihly až dvě třetiny země.

Co bylo hlavní příčinou?

Minulý týden ze severu přišla vlna velmi studeného vzduchu ve vyšší části atmosféry. Do toho z jihu foukal vítr, takže došlo ke srážce vlhkého a horkého počasí od moře s chladným vzduchem. To způsobilo extrémní nestabilitu atmosféry a bouřky.

Bouřky a vydatné deště přišly minulý týden kolem půlnoci ze čtvrtka na pátek. Na některých místech během šesti hodin spadlo i přes 200 milimetrů srážek. To bylo samozřejmě hlavní příčinou povodní. Za pár hodin napršelo víc, než naprší běžně za celý měsíc.

Jak to vypadá s předpovědí na další dny?

Jak už jsem ale řekl, riziko protržení trvá. To samé ostatně platí i o sesuvech půdy. Těch byly už stovky, ale zůstává ještě řada nestabilních svahů a strání.

Dalším přetrvávajícím problémem je to, že nejpostiženější oblasti jsou stále z velké části odříznuté. Po zemi se tam nedostane, protože cesty jsou úplně zničené.

Samozřejmě. Mluví o tom vláda i veřejnost. Všichni si uvědomujeme, že jsme uprostřed důsledků klimatické změny. To se netýká jen této povodně. Není to pro nás nic nového. Víme, že všechno se ohřívá, například právě teplota moře je v posledních letech velmi vysoká. Uvědomujeme si, že to souvisí s extrémním počasím.