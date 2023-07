Na řece Odře na české straně hynou ryby, nikdo zatím neví proč

V řece Odře na české straně hynou ryby, oznámila ve středu polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová s tím, že jí to potvrdil její český protějšek Petr Hladík.

„Ministr sdělil, že na místo vyrazili pracovníci služeb, aby získali vzorky potřebné pro analýzy. Budeme informováni o výsledcích zkoumání a aktuální situaci,“ informovala polská ministryně na twitteru.

Nález byl učiněn v obci Chalupki, která leží u hranic naproti Bohumínu.

Hladík incident po oznámení polské ministryně potvrdil na twitterovém účtu. „Zaměstnanci ČIŽP a Povodí Odry jsou na místě společně s vodoprávním úřadem Bohumín. Zatím není znám rozsah ani příčina úhynu. Polskou stranu jsme informovali podle nastavených pravidel,“ napsal.

Povodí ředí a ochlazuje řeku

Redaktor Seznam Zpráv dorazil na břeh Odry ve Starém Bohumíně. U břehů jsou jednotky leklých ryb různých velikostí. Podle předběžného ohledání vypadají, že uhynuly už před delší dobou. V regionu téměř celý den prší, průtok vody v řece je velký.

Povodí Odry se aktuálně snaží vodu v řece Odře v Bohumíně naředit a ochladit. „Máme zvýšený odtok z přehrady Šance a z Morávky, abychom vodu naředili a trochu ochladili,“ přiblížila mluvčí firmy Šárka Vlčková.

„V současné době tam hasiči začínají stavět norné stěny, aby uhynulé ryby zachytili,“ pokračoval s tím, že situaci řeší Česká inspekce životního prostředí. „To praktické řešení je teď ale na nás.“ Podle ní uhynuly stovky ryb. „Ještě to není nijak extrémní.“

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Uhynulé ryby v Odře.

Úhyn ryb na české straně hlásí rovněž polský vodohospodářský podnik, uvedla televize TVN 24 na svém webu. Polské úřady nyní podle ministryně zkoumají situaci v obci Chalupki, kde polští vodohospodáři dnes ráno nalezli větší množství uhynulých ryb, které proud přinesl z české strany hranice.

Příčina zatím neznámá

Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí. „Zatím vůbec nevíme, co by to mohlo být,“ nechtěl předjímat mluvčí Jiří Ovečka.

„Polská strana to ohlásila Povodí Odry, potom to šetřil Vodoprávní úřad v Bohumíně a nyní to šetříme my s tím, že jsme odebrali vzorky, které půjdou k analýze,“ přiblížil pro Seznam Zprávy. „Až na základě těchto vzorků budeme schopni určit příčinu úhynu,“ uvedl.

Opatrný byl i co se týče termínu, kdy by mohli mít výsledky. „Když se jedná o akutní případ, dá se to zjistit třeba do 24 hodin, ale přesně to ještě nemůžu říct,“ dodal.

„Má to v gesci spíše Povodí Odry. Jsme s nimi v kontaktu, jsou tam s nimi naši hasiči, ale situaci spíše monitorujeme, pokud by se jednalo o havarijní stav. Tak to ale zatím nevypadá,“ sdělil Seznam Zprávám vedoucí odboru životního prostředí a služeb Bohumína Radim Stošek. Chybou podle něj bylo, že se úhyn nepodařil zachytit už na českém území a ryby se dostaly až do Polska.

„Nechci to tvrdit stoprocentně, ale zatím to nevypadá, že by došlo k úniku látek z nějaké chemičky. Spíš jsou to nějaké rozmary počasí, na které jsou ryby citlivé. Jestli tam ale k něčemu takovému došlo, se ještě nedá říct,“ nastínil s tím, že během relativně krátké doby se ochladilo o 15 stupňů Celsia. „To jsou ale prozatím jen takové naše domněnky,“ upozornil.

Situaci monitoruje také polské ministerstvo zahraničí, uvedl náměstek ministra Pawel Jabloński a dodal, že nařídil pracovníkům polského konzulátu v Ostravě vydat se na místo, aby podpořili zástupce polského ministerstva životního prostředí v kontaktu s českými úřady a při dokumentování situace.