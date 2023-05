Na Slunci je vidět skvrna. Připomíná, jak moc toho o hvězdě nevíme

Moderate R2 radio blackout in progress (≥M5 - current: M7.78) Follow live on https://t.co/3Xxrvc3cpA pic.twitter.com/a2j9Ff4vAp

To je podle Švandy vůbec nejsilnější třída, jaká v daném systému klasifikace slunečních erupcí existuje. „Označení X je v tomto systému odvozené od slova ‚extreme‘ a používá se pro nejsilnější erupce, ke kterým nedochází moc často,“ řekl Švanda Seznam Zprávám a dodal, že při takových erupcích typicky kromě uvolnění rentgenového záření v pásmu 0,1 až 0,8 nanometru (od něhož je stupnice odvozená) dochází i k výronu sluneční hmoty do meziplanetárního prostoru. Takové výrony mohou mít dopad na pozemskou infrastrukturu.

„Třeba polární záře byly pozorovány v Karibiku nebo v Indii, v Bombaji, což je obrovská událost. Jejich jasnost byla tak velká, že údajně v Bostonu nebo New Yorku bylo možné si v noci přečíst noviny, ve Skalistých horách horníci vstali ve tři ráno a šli do práce, protože si mysleli, že je ráno,“ řekl v dřívějším rozhovoru pro Seznam Zprávy Švanda a dodal, že „nejmodernější výdobytek techniky té doby, což byl telegraf, utrpěl kompletní výpadek“.

Co by podobně silná erupce udělala dnes, se podle něj neví. Katastrofický scénář mluví o úplném blackoutu trvajícím roky, optimistický scénář o zanedbatelných škodách a „střízlivý“ scénář je „někde mezi“.

Jak už bylo naznačeno, neví se ani, jak malá nebo velká je pravděpodobnost, že supersilná erupce přijde. „Vůbec netušíme, jak často k takovým událostem dochází. V dnešní době máme pouze dva exempláře něčeho takového. Jedním je Carringtonská událost (z roku 1859, pozn. red.), k druhé tak silné erupci došlo 23. července 2012. Ta ale byla na odvrácené straně Slunce, takže Zemi nijak neovlivnila. Stalo se to ale přesně v místě, kde zrovna prolítala družice Stereo A, takže my máme spolehlivá měření, že to byla událost typu Carringtonské. Takže dřív, řekněme ještě před 10 roky, se myslelo, že Carringtonská událost je záležitost tak jednou za 400 let, teď je to spíš jednou za 100 let,“ řekl Švanda.