Putin vypadá „příliš zdravě“, řekl šéf CIA

„O zdravotním stavu prezidenta Putina koluje spousta zvěstí. Co lze říci, je až příliš zdravý,“ řekl Burns na Aspenském bezpečnostním fóru v Coloradu. V reakci podle BBC dodal, že se nejedná o formální zpravodajský posudek. Burns, který působil jako velvyslanec v Moskvě, uvedl, že ruského vůdce pozoruje a jedná s ním již více než dvacet let.

„Putin věří v kontrolu a zastrašování. Tyto vlastnosti se za posledních deset let ještě více upevnily, jakmile se okruh jeho poradců zmenšil. Je přesvědčen, že jeho osudem jako ruského vůdce je obnovit Rusko jako velmoc. Věří, že klíčem k tomu je znovu vytvořit sféru vlivu v sousedství Ruska, a to nemůže udělat bez kontroly Ukrajiny,“ uvedl šéf CIA.

„Putin své rétorice skutečně věří. Slyšel jsem ho v průběhu let soukromě říkat, že Ukrajina není skutečná země. No, skutečné země se brání. A to je to, co Ukrajinci dělají,“ řekl Burns.