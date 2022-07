Putinův hlas v Německu. Saský premiér chce válku „zmrazit“

Politik křesťanskodemokratické CDU před svým odjezdem na dovolenou vyzval, aby co nejrychleji začala jednání o příměří. „Pro Ukrajinu bude hořké, pokud k takovým rozhovorům dojde, ale neznamená to, že se vzdá nebo že se vzdá svého území,“ řekl Kretschmer.

Zdůvodňuje to nutností získat čas k investicím do vlastní obrany a zajištění energetické bezpečnosti. V opačném případě podle něj hrozí v Německu sociální nepokoje, ekonomické škody a ztráta konkurenceschopnosti. Ruská ropa a plyn budou potřeba nejméně dalších pět let.