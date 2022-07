Zelenského čistky upevnily moc mužů v prezidentově stínu

Za poslední tři měsíce zřejmě neměla den, kdy by nepodnikla nějakou návštěvu, cestu do terénu nebo se nesetkala s mezinárodní delegací. Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová vsadila po začátku války na maximální mediální publicitu.

Podle listu Ukrajinska pravda (UP) to šlo nejlépe vyčíst právě z veřejného vystupování aktivní prokurátorky. Chodila na ambasády a usilovala o mezinárodní podporu – to je za Zelenského úřadování ukazatelem „beznaděje před blížícím se propuštěním“, píše UP.