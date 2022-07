Odvolaný velvyslanec Perebyjnis povýší. Zamířit může přímo k Zelenskému

Když v červnu přijel ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis na hudební festival Rock for People v Hradci Králové, byl jako jedna z rockových hvězd. Rozjaření lidé se s ním zdravili, vyjadřovali mu podporu, a dokonce si s ním fotili selfíčka. Na jeho vystoupení s názvem „Nesmíme polevit“ o válce na Ukrajině bylo plno.

Ukrajinský diplomat a vystudovaný bohemista, který své zemi získává body i skvělou češtinou, ve své funkci v Praze končí v srpnu. Jeho stažení bylo trochu překvapivé. Perebyjnis odejde uprostřed války, v níž se Praha výrazně podílí na vyzbrojování Kyjeva. A také během českého předsednictví Evropské unii, s níž se chce Ukrajina co nejvíce sbližovat. A každý nový diplomat, který přijde po něm, bude potřebovat čas zaběhnout se v novém působišti.

Podle informací Seznam Zpráv však ukrajinský diplomat po zjevně úspěšné pražské misi míří doma vysoko. Z diplomacie by se mohl přesunout přímo do kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského.

Naposledy Perebyjnis v Česku zahajoval netradiční výstavu. Na Letenské pláni jsou k vidění vraky ruské válečné techniky přivezené přímo z ukrajinského bojiště, aby demonstrovaly sílu, které Ukrajina doma čelí. České tiskové kanceláři tam Perebyjnis sdělil, že se vrátí do Kyjeva a na své domovské ministerstvo zahraničí. Nevyloučil další možné vyslání do zahraničí.

Podle informací Seznam Zpráv ze tří českých diplomatických zdrojů ale Perebyjnis míří do úřadu prezidenta Zelenského.

Takové angažmá nemusí být nutně v rozporu s tím, co Perebyjnis zatím veřejně řekl. Diplomaté, i ti čeští, často zůstávají zaměstnanci svého mateřského úřadu, i když působí v jiných institucích. Mohou třeba dostat neplacené volno. Například šéf zahraničního odboru české prezidentské kanceláře a bývalý několikanásobný velvyslanec Rudolf Jindrák zůstává technicky vzato zaměstnancem Černínského paláce a má se za to, že po angažmá na Hradě se do diplomacie a k velvyslancování vrátí.