Náhorní Karabach v ohni: „Všichni viděli, že to přijde, a nikdo nic neudělal“

Co dění předcházelo a jaké jsou vyhlídky do budoucích dní, přibližuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy arménský expert Narek Sukiasyan, který působí na Jerevanské státní univerzitě a pracuje také pro německou Nadaci Friedricha Eberta.

Ázerbájdžán to však vykresluje jako protiteroristickou operaci. Nicméně všechny známky toho, jak jsem řekl, v posledních několika týdnech a měsících ukazují na to, že Ázerbájdžán buduje své jednotky na hranicích a plánoval tento zásah.

Je důležité poznamenat, že od léta 2021 neslouží v karabašské armádě žádný arménský občan. Arménie nevyslala do Karabachu žádné vojáky ani vojenské vybavení. Jsou to síly sebeobrany, které musely být vytvořeny, aby chránily civilní obyvatelstvo před tímto druhem agrese, jež je systematicky uplatňována proti Arménům od konce systémového rozpadu Sovětského svazu během něj a v posledních asi 30 letech.

Vývoj na místě se teprve ukáže. Jak jsem již řekl, informací je velmi málo a přicházejí pozdě nebo velmi omezeně. Uvidíme, co se bude dít na místě, ale to, jak se bude situace vyvíjet, je určitě závislé na tom, jaký tlak bude mezinárodní společenství schopné vyvinout na režim v Baku, protože je jasné, že je tu strana agresora a že je tu obyvatelstvo, které je napadeno po devíti měsících hladovění, které nemá v současné době zájem o jakoukoli formu násilí.

Všichni, kdo se podílí na mírových rozhovorech - Rusko, USA, Francie, EU - mají na Ázerbájdžán značné páky. Všichni se však brání, nebo velmi váhají uplatnit vůči nim jakékoli kroky. Podobné režimy jsou za tento druh porušování mezinárodních lidských práv dlouhodobě tvrdě sankcionovány. To však není případ Ázerbájdžánu a nečinnost vedla k této situaci. To, že nikdo nereagoval rozhodně na devítiměsíční blokádu, mu umožnilo takto jednat s vědomím, že na jeho jednání nebude reagováno sankcemi.

Vztahy mezi Ruskem a Arménií jsou v posledních týdnech napjaté a došlo hlavně k diplomatické eskalaci. Arménie kritizuje Rusko za to, že neplní své mírové závazky v Karabachu. Moskva například nesla odpovědnost za bezpečnost Lačinského koridoru, nezabránila však blokádě a také nebyla schopna obnovit volný průjezd. To se stalo terčem kritiky.

Rusko říká, že pokud Arménie uznala územní celistvost, pak zasahovat do toho, co se děje v Karabachu, je neopodstatněné. Částečně je to pravda, ale částečně také snaha smýt odpovědnost, kterou ruské mírové síly v Karabachu mají a nejsou schopny plnit. Diplomatická eskalace se ještě více vystupňovala, když manželka arménského premiéra odjela na summit prvních dam a pánů do Kyjeva a přivezla s sebou humanitární pomoc Ukrajině.