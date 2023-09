Ázerbájdžán spustil „protiteroristickou“ operaci v Náhorním Karabachu

Ázerbájdžánská armáda spustila operaci proti „teroristům“ v Náhorním Karabachu, vzbouřeném, převážně Armény obývaném regionu. Oblast je podle mezinárodního práva součástí Ázerbájdžánu, ale země se o ni desítky let pře s Arménií. Ve válce v roce 2020 Baku část regionu dostalo pod svou kontrolu.

„Ázerbájdžán zahájil masivní dělostřelecký útok proti Náhornímu Karabachu, zaměřuje se ve velkém na města a civilisty,“ prohlásil jeden z politických předáků Arménů v regionu Ruben Vardanyan. Do února zasedal v tamní separatistické vládě. O rozsáhlé operaci mluví i další arménští představitelé.

Režim ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva dal pokyn k zahájení operace po dvou incidentech, při kterých podle Baku nášlapné miny zabily šest ázerbájdžánských občanů. Baku to podle Reuters svedlo na „ilegální arménské ozbrojené skupiny“.

Arménie odmítá, že by v Karabachu působily její vojenské jednotky.

Jak upozorňuje agentura Reuters, eskalace situace nastala jen den poté, co do Náhorního Karabachu dorazily dodávky potravin a léků hned po dvou humanitárních koridorech. Dodávky do regionu dlouhodobě váznou, a spousta lidí v Karabachu kvůli tomu hladoví (psali jsme zde).