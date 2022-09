NASA našla na Marsu organické látky

Vzorky vozítko ukládá pro plánovanou budoucí misi nazvanou Mars Sample Return (Návrat vzorků z Marsu), během níž by vědci chtěli sesbírané horniny v roce 2030 přivézt na Zemi. Pokud se to povede, bylo by to vůbec poprvé, co se na naši planetu dostanou vzorky z Rudé planety.