Navzdory výhrůžkám Ruska. Podpora Ukrajiny ze strany Američanů roste

Dotazování se uskutečnilo od 4. do 5. října a celkem 66 % respondentů uvedlo, že by americká vláda měla pokračovat v poskytování zbraní Ukrajině. Jde o vyšší skóre, než které ukázal podobný průzkum ze srpna, kdy se ke stejné myšlence přiklánělo pouze 51 % dotázaných.

Průzkum tak naznačil, že americký prezident Joe Biden má i nadále podporu v poskytování zbraňových systémů, výcviku a další vojenské pomoci vládě prezidenta Volodymyra Zelenského, a to navzdory obavám, že by válka mohla eskalovat, pokud by Ukrajině byly poskytnuty zbraně delšího doletu, které by mohly zasáhnout i Rusko.