Neboj se, na této hoře nezemřeme, říkal Kellner po havárii

Český byznysmen Petr Kellner, který v roce 2021 tragicky zahynul po pádu vrtulníku na Aljašce, žil ještě nejméně dvě hodiny po havárii. Šestapadesátiletý miliardář, který se v tamních horách věnoval helliskiingu, se po pádu vrtulníku procházel po okolí a hledal satelitní telefon. Serveru Anchorage Daily News to řekla advokátka Tracey Knutsonová, která se jako první obrátila na soud jménem přeživšího snowboardisty Davida Horvátha a zesnulého horského vůdce Gregoryho Harmse. Žalobu na tři společnosti, které se organizací adrenalinového sportu zabývají, podala i rodina Petra Kellnera, více si přečtěte zde.

„Mluvili mezi sebou česky a říkali si: Neboj se, dnes na té hoře nezemřeme. Musí pro nás přijít do hodiny,“ zmínila Knutsonová i dalšího přítomného Čecha, snowboardistu Davida Horvátha. Zatímco výše zmíněný horský vůdce zemřel asi do hodiny, Kellner mohl žít, tvrdí jeho manželka a děti v žalobě na na tři firmy – Soloy Helicopters, Triumvirate LLC a Third Edge Alaska. Ty Kellnerovi společně poskytovaly dopravu, ubytování nebo průvodcovské a další služby před heliskiingovým výletem i během něj.

Americké úřady po nehodě uvedly, že zhruba dvě hodiny ani nevěděly, že se vrtulník zřítil. Než dorazila záchrana, uběhlo proto více než pět hodin. „V době, kdy našli tělo pana Kellnera, podlehl zraněním, která se dala přežít,“ uvádí se v žalobě. Podrobnosti o povaze Kellnerových zranění ani to, co způsobilo jeho smrt, žaloba neuvádí. Tři žalované společnosti měly o havárii okamžitě vědět a informovat úřady, což by vyvolalo „život zachraňující lékařskou péči“.

Petr Kellner Podnikatel a finančník Petr Kellner měl pověst jednoho z nejvlivnějších Čechů, podle žebříčku časopisu Forbes z roku 2021 byl rok před smrtí 110. nejbohatším člověkem na světě s majetkem v hodnotě 17,5 miliardy dolarů (asi 378 miliard korun).

Po jeho smrti se majoritním akcionářem skupiny PPF s podílem 59,358 % stala Renáta Kellnerová, každé ze čtyř dětí Petra Kellnera je vlastníkem podílu ve výši 9,893 %.

Kellnerová s rodinou je nyní na 102. místě žebříčku časopisu Forbes se jměním v hodnotě 16,8 miliardy dolarů (asi 363 miliard korun).

V den havárie podnikla skupinka mužů zhruba 20minutový let do Chugachu. Pilot manévroval nad hřebenem ve snaze najít místo k přistání, přitom ale narazil do nejmenované 1800 metrů vysoké hory. K havárii došlo asi v 1600 metrech, dalších 250 metrů se pak vrtulník řítil ze svahu, zjistili vyšetřovatelé.

Těsně po 18:30 se ve strmém terénu náhle zastavil sledovací signál. Proč nebyla spuštěna žádná nouzová reakce, to je stále předmětem vyšetřování. Nouzový lokalizační vysílač, který vysílá nouzový signál, se při nárazu nespustil. Poslední komunikace horské chaty s vrtulníkem proběhla podle žaloby Horvátha v 17:30.

Právě na dlouhou časovou prodlevu, která po nehodě následovala, poukazuje také žaloba Kellnerových. Žalovaná trojice firem podle ní nemonitorovala danou oblast ani stav stroje, který skupině asistoval, a neudržovala nepřetržitý kontakt s pilotem a průvodcem na palubě. Problémem však měl být i tzv. nouzový lokalizační vysílač (ELT), který se při nárazu podle obžaloby neaktivoval.

Oběti tragédie Kromě Petra Kellnera přišli při havárii o život také český trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy.

ELT jsou vysílače, které jsou umístěny na palubě většiny letadel a které mají v případě nehody vyslat nouzový signál záchranářům. Podle „informací a přesvědčení“ pozůstalých však k tomuto kroku nedošlo, protože provozovatelé nezajistili, aby zařízení bylo řádně instalováno, provozováno a udržováno.

Než se zjistilo, že se vrtulník pohřešuje, uběhly téměř dvě hodiny. Až těsně před půlnocí našli vrak záchranáři Aljašské národní gardy. Když k němu dorazili, nalezli uvnitř pět lidí - snowboardista Horváth byl jediný, kdo byl stále naživu. Šestý muž byl nalezen mrtvý venku, asi o 10 metrů dál. Tou osobou byl Petr Kellner, píše Anchorage Daily News.

Horváth, uvězněný na sedadle poté, co měl zlomená žebra a vykloubená kolena, nebyl vyproštěn téměř šest hodin, řekl jeho právník. Kvůli omrzlinám přišel o všechny prsty na levé ruce a některé na pravé. Po návratu domů si jeho léčení vyžádalo měsíce terapie a operací, řekla Knutsonová, podle níž se v době nehody 48 letý muž stále ještě nevzpamatoval z emocionálního traumatu.