Nejen Moskva. Si Ťin-pching chce mluvit i se Zelenským, píše WSJ

Čínský prezident Si Ťin-pching zřejmě již příští týden podle agentury Reuters vycestuje do Moskvy. Půjde tak o jeho první návštěvu Ruska od začátku invaze na Ukrajinu.

Krátce poté se má Si telefonicky spojit i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, i k tomu dojde poprvé od začátku války. O chystaném kontaktu mezi Pekingem a Kyjevem informoval deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.

Peking dává dlouhodobě najevo ochotu stát se prostředníkem v jednáních mezi Moskvou a Kyjevem. Rozhovor se Zelenským by tak znamenal významný krok v jeho úsilí sehrát roli mírotvůrce, což Evropa dosud přijímala spíš skepticky, podotýká WSJ. Kyjev i Moskva se před třemi týdny pozitivně vyjádřili k čínskému mírovému plánu ( více zde ).

Návštěva čínského prezidenta by byla pro Putina, který válku na Ukrajině líčí jako konflikt proti Západu, významnou událostí. Rusko spoléhá na Čínu při nákupu ropy a plynu, které již nemůže prodávat v Evropě, popsala agentura Reuters.

Videohovor Si Ťin-pchinga se Zelenským by nicméně mohl být ještě významnějším obratem pro Ukrajince, kteří se snaží, aby si Peking udržel svůj dosavadní „neutrální“ přístup.

Moskva termín návštěvy čínského prezidenta dosud nepotvrdila. „Oznámení oficiálních zahraničních návštěv se zpravidla koordinují synchronně po vzájemné dohodě stran. Až to nastane, dáme vám vědět,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Kyjev ani Peking se k možnému videohovoru nevyjádřily.

Kontakt prezidentů Číny a Ukrajiny by také mohl dále změnit to, jak svět nahlíží na Peking coby mediátora. Už minulý týden zprostředkoval překvapivý diplomatický průlom mezi Saúdskou Arábií a Íránem: země se dohodly na obnovení diplomatických vztahů, které přerušily v roce 2016.

Zahraniční cesta do Moskvy by také byla pro čínského prezidenta první poté, co si zajistil bezprecedentní třetí funkční období v čele země (více zde). Devětašedesátiletý vůdce se snaží posílit svůj status světového státníka a vypořádat se s rostoucí konkurencí USA a jejich spojenců, popsal WSJ.