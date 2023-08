„Nejhorší den, 15. červen.“ Svědectví odhalila brutální vraždění v Dárfúru

Co následovalo poté, popsali očití svědci pro CNN jako masakr. Jako jeden z nejnásilnějších incidentů v historii genocidou poznamenané súdánské oblasti. Jednotky rychlé podpory a jejich spojenecké milice začaly s pronásledováním lidí s nearabským původem. Podle důkazů, které se stanici podařilo shromáždit, za nimi zůstaly stovky mrtvých lidí.

CNN analyzovala videa, fotografie i satelitní snímky a shromáždila 11 svědectví očitých svědků a přeživších násilí v El Geneině. S jejich pomocí poskládala kompletní obrázek hrůz, které se v zemi 15. června odehrály. Stanice upozorňuje, že vzhledem k tomu, že zabíjení v Súdánu stále pokračuje, jde jen o malé okno do zvěrstev neskutečného rozsahu, která z velké části zůstávají skrytá.

Zatímco někteří byli popraveni hned na ulici, jiní zemřeli při hromadném utonutí: jednotky na ně střílely, když se pokoušeli překročit řeku. Mnozí z těch, kterým se přes vodu podařilo dostat, pak byli přepadeni poblíž hranic s Čadem a nuceni sedět v písku až do doby, než jim bylo řečeno, aby utíkali do bezpečí. Pak se na ně snesla sprška kulek.

Důkazy, které CNN odhalila, pak naznačují, že RSF a jejich spojenci vedou kampaň rozsáhlého zabíjení a sexuálního násilí, která se nepodobá ničemu, s čím se region za poslední desítky let setkal. Oficiální mluvčí RSF ale veškerá obvinění kategoricky odmítá.

Súdánci kvůli pokračujícímu násilí nemají co jíst, přibývá i případů sexuálního napadení. OSN navíc oznámila nalezení masového hrobu s 87 těly v Dárfúru, kde se současné boje prolínají s dlouhotrvajícím konfliktem.

Jamal Khamiss, právník se specializací na lidská práva, byl jedním z těch, kterým se úprk z El Geneiny do Čadu podařilo přežít. Jednotky rychlé podpory opakovaně obelhal: ačkoli nemá arabský původ, nepřiznal se.

Na své cestě do Čadu však Khamiss viděl věci, na které už nikdy nezapomene. „Když jsme dorazili do Shukri, města poblíž hranic s Čadem, zajali nás. Potom nám řekli, ať utečeme. Jeden osmiletý chlapec poslechl: okamžitě ho střelili do hlavy,“ řekl CNN s tím, že 15. červen byl podle něj jeden z nejhorších dnů dárfúrské historie.