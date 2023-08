Nejhorší v historii. Část Kanady kvůli požárům vyhlásila stav nouze

Oheň už ve městě zničil značný počet nemovitostí a podle kanadského webu Toronto Sun tamní obyvatelé a úředníci byli svědky děsivých scén, kdy lidé skákali do nedalekého jezera Okanagan, aby nemilosrdnému požáru unikli. Plameny již pohltily například i letovisko Lake Okanagan Resort.

To z lodě pozoroval například Les York ze Západní Kelowny. „Viděli jsme, jak začíná hořet spodní budova, a slyšeli jsme výbuchy,“ vzpomínal pro kanadské novináře muž. „Bylo to šílené… Jedete kolem a tam je dům pryč a o něco dál stojí hořící strom uprostřed skal.“

„Ohnivý had“ plamenů, který se prodíral stromy, pak vyrazil dech také jeho spoluobčanovi Stevenu Francisovi, který za téměř tři desetiletí, co v obci žije, musel utíkat před přírodními pohromami už třikrát.

„Stál jsem v úžasu. Byl to obrovský, monstrózní, agresivní oheň… Táhl se a táhl,“ popsal Francis své nejnovější zkušenosti. S manželkou a jejich domácími mazlíčky se už ve čtvrtek večer dostali do přeplněného evakuačního centra a v pátek ráno byli posláni do jednoho z posledních volných hotelových pokojů v zatím bezpečné části města.