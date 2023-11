„Největší online dezinformační operace na světě.“ Čína vyhrožuje i násilím

Že chapadla čínské státní moci sahají daleko za hranice Číny, není nová informace. Američtí novináři ze stanice CNN však přicházejí s podrobným popisem toho, jak Peking pomocí „největší známé online dezinformační operace na světě“ zasahuje nejen do životů Američanů, kteří kritizují jeho režim. Svá zjištění opírají o soudní dokumenty a veřejné informace od společností působících v oblasti sociálních médií.

Denní realitou obětí čínského trollingu v USA jsou desítky tisíc příspěvků na sociálních sítích, které je označují za zrádce a často jsou jejich součástí i rasistické a homofobní urážky. Jde o útoky osobní povahy, přičemž v některých případech nechybí ani výhrůžky násilím, které mají za cíl přivést daného člověka do stavu neustálého strachu a paranoie.

Jednou z obětí této obrovské sítě trollů čítající statisíce účtů a označované jako „Spamouflage“ (Spamufláž) či „Dragonbridge“ (Dračí most), je i novinářka časopisu The New Yorker Jiayang Fan. Ta pro CNN uvedla, že obtěžování ze strany „skupiny“ začala čelit v roce 2019, když informovala o prodemokratických protestech v Hongkongu.