Největší úder za 17 let. Izrael poslal v odvetě rakety na Libanon

Podle agentury Reuters izraelské ozbrojené síly tvrdí, že v Libanonu zaútočily na cíle Hamásu. Ten působí v palestinských uprchlických táborech v jižním Libanonu, napsal web The Times of Israel (TOI).

Podle serveru The Times of Israel odpálili Palestinci z Pásma Gazy na 44 střel, včetně raket a protiletadlových střel. Patnáct z nich dopadlo na izraelské území, z toho jedna do obydlené oblasti.