„Nemám auto, kreditní kartu ani peníze.“ Pád Trumpova velkého zvířete

Často s doutníkem v ústech, extravagantním obleku a s agresivně sebevědomým vystupováním. Dnes bez peněz, bez profese a nakonec sám bojující o svou vlastní pověst. Rudy Giuliani zažívá strmý pád z elitních kruhů, kde se prezentoval jako velké zvíře, do světa chudnoucích vyhnanců bez vlivu a důvěryhodnosti.

Je přitom zjevné, že svůj profesní krach nenese dobře. V úterý například neudržel nervy během soudního řízení týkajícího se případu pomluvy, které se dopustil vůči dvěma volebním úřednicím z Atlanty. V záchvatu vzteku začal v soudní síni vykřikovat, že je kvůli tomuto případu lidově řečeno švorc. Vyhrocenou atmosféru u manhattanského soudu popsal deník New York Times (NYT).

Jde o peněžitý trest, který bývalý starosta New Yorku a advokát současného a budoucího prezidenta Donalda Trumpa dostal za hanobení pověsti úřednic Ruby Freemanové a její dcery Shaye Mossové. Vinil je z manipulace amerických prezidentských voleb 2020, ve kterých Trump prohrál, ale odmítal to uznat.

Ruby Freemanová a její dcera Shaye Mossová čelily útokům a výhrůžkám poté, co je z manipulace s volebními hlasy obvinil tehdejší osobní právník Donalda Trumpa Rudy Giuliani. Jeho křivého tvrzení se chytly i některé konzervativní televize a weby jako třeba The Gateway Pundit.

Už na začátku slyšení z tohoto týdne Giuliani vyjadřoval svůj hněv a vzdor. Zvlášť poté, co soudce Lewis Liman zamítl jeho žádost o odročení soudního jednání naplánovaného na 16. leden příštího roku.

Předmětem tohoto soudu má být rozhodnutí, zdali si Giuliani může ponechat některé ze svých cenností –⁠⁠⁠ byt v Palm Beach na Floridě a prsteny baseballového týmu New York Yankees za triumf ve Světové sérii –⁠⁠⁠ zatímco se bude odvolávat proti rozsudku v případu pomluvy Freemanové a Mossové.

Soudce Liman se během úterního stání plného napětí a svárlivosti snažil dopátrat Guilianiho majetku, který by exstarosta měl podle soudního příkazu odprodat a ženám zatím alespoň zaplatit zálohu, což už měl udělat před více než měsícem. Na přetřes tak přišel kabriolet značky Mercedes-Benz z roku 1980, který měl patřit slavné hollywodské herečce Lauren Bacallové.

„Auto bez klíčů a bez vlastnického práva je k ničemu,“ vpadl soudce do vysvětlování jednoho z obhájců a dodal: „Váš klient (Giuliani) je kompetentní osobou.“

Rudy Giuliani se svou bývalou ženou Judith v dobách, kdy byl starostou New Yorku.

Giuliani je mimochodem tehdy usvědčil ze spiknutí, aniž by tušil, že ho ze stejného zločinu v roce 2023 obviní státní zástupci v Georgii a Arizoně za snahu o nezákonné zvrácení prezidentských voleb. V prvně jmenovaném státě je mezi obžalovanými stále i Trump.

S Giulianim to v poslední době jde vůbec z kopce. Letos přišel o svou praxi právníka, když mu Advokátní komory v New Yorku a Washingtonu, D. C. odebraly licenci. O tu právníci přicházejí, pokud se dopustí neetického či přímo kriminálního jednání.