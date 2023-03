Německá firma plánuje vystavět továrnu na výrobu tanků přímo na Ukrajině

Západní spojenci podle Pappergera posílají Ukrajině dostatek zbraní na to, aby se dokázala ubránit, ne však dost na to, aby dobyla zpátky ztracená území. „I kdyby Německo předalo Bundeswehru (označení pro ozbrojené síly Spolkové republiky Německo, pozn. red.) všech 300 tanků Leopard 2, které má k dispozici, bylo by to příliš málo,“ tvrdí Papperger.