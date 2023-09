Německo chystá dodatečné kontroly na hranicích s Českem a Polskem

„Abychom zastavili převaděče, připravujeme nyní dodatečné kontroly na našich hranicích s Polskem a Českem,“ citoval Faeserovou deník Berliner Morgenpost, který patří do skupiny Funke. „Naše dodatečná opatření velmi úzce propojujeme s již beztak intenzivními skrytými pátráními v celém pohraničí. Se svými kolegy v Česku a Polsku jsem v těsném kontaktu, abychom se mohli dohodnout na dobře koordinovaných opatřeních,“ uvedla ministryně. Dodala, že cílem je co nejvíce zvýšit tlak na převaděče, kteří pašují migranty do Německa v život ohrožujících podmínkách.