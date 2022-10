Nepál zachránil tygry, ti už pozabíjeli stovky lidí

V Nepálu se za posledních 13 let podařilo ztrojnásobit počet volně žijících tygrů. Podle čerstvého průzkumu, který zveřejnil nepálský premiér Sher Bahadur Deuba, se populace bengálských tygrů od roku 2009 zvedla ze 121 na 355 tygrů.

Za deset let zemřelo v Nepálu nejméně 300 lidí po útoku tygra. Oběti byly často napadeny při sběru dříví, pastvě dobytka nebo při hledání potravy v lese.

Shiv Raj Bhatta, ředitel ochranářského programu WWF Nepál, listu The Guardian řekl, že nárůst počtu tygrů je dobrou zprávou. Varoval ale, že země vstupuje do nové fáze návratu velkých kočkovitých šelem, v níž se lidé musejí naučit žít vedle tygrů.

„Lidé teď vidí a potkávají tygry všude, takže konfliktů mezi tygrem a člověkem přibývá. To naznačuje, že populace tygrů je v Nepálu téměř na maximální úrovni. Jsme malá země. Toto zvýšení je pro vládu novou výzvou. Nyní musíme ukázat, že tygři a lidé mohou koexistovat,“ řekl.

Zajištění bezpečnosti pro tyto komunity je podle ochránců zásadní i pro budoucnost ohrožených druhů. Místní by se totiž mohli proti nebezpečné zvěři obrátit a začít ji lovit.

„Jsme svědky neblahých účinků zvýšeného počtu tygrů v Nepálu a Indii a nárůstu konfliktů s lidmi. Pokud si vlády nevyhrnou rukávy a nezačnou spolupracovat s komunitami žijícími v okolí, tak to bude pro tygry zkáza,“ svěřil Guardianu odborník na tuto oblast Mayukh Chatterjee. „V posledních třech až pěti letech jsme zaznamenali velmi vysoký nárůst usmrcování tygrů elektrickým proudem, chytání tygrů do pastí a také lynčování. Před deseti lety byste to neviděli.“