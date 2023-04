Norsko kvůli vyšším daním čelí odlivu boháčů a přichází o peníze

Z Norska v roce 2022 odešlo přes 30 miliardářů a multimilionářů, píše britský deník The Guardian s odkazem na čísla tamních ekonomických novin Dagens Naeringsliv. Počet odstěhovaných boháčů je vyšší než za posledních 13 let dohromady.

Značná část boháčů podle listu Dagens Naeringsliv zamířila do Švýcarka. Jedním byl i Kjell Inge Røkke, který vlastní velkou rybářskou společnost. Čtvrtý nejbohatší Nor v otevřeném dopise oznámil, že se přestěhoval do Lugana, což „sice není místo s nejmenšími daněmi“, ale zároveň je „skvělým místem v centru Evropy“.